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В странах ЕС потребительские цены отличаются в три раза, дороже всего – в Дании
15:03 20.06.2018 |
В 2017 году уровень цен на потребительские товары и услуги в Европейском Союзе сильно отличался, в некоторых странах они были почти в три раза больше, чем в других.
Об этом свидетельствуют данные Eurostat.
Самые высокие цены были зафиксированы в Дании (142% от средних по ЕС), далее следуют Люксембург (127%), Ирландия и Швеция (по 125%), Финляндия (122%) и Великобритания (117%).
На противоположном конце шкалы самый низкий уровень цен зафиксирован в Болгарии (48%), Румынии (52%) и Польше (56%).
Наибольшая разница в ценах зафиксирована в ресторанах и гостиницах, а также на алкоголь и табак.
Самые высокие цены на продукты питания в Дании, Швеции и Австрии, самые низкие в Польше и Румынии. Наиболее дорогие алкогольные напитки и табачные изделия в Ирландии и Великобритании, самые дешевые - в Болгарии. Рестораны и гостиницы более чем в 3 раза дороже в Дании, чем в Болгарии.
Меньше разница в ценах среди стран ЕС наблюдается в таких группах товаров, как бытовая электроника, одежда, личный транспорт.
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