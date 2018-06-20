Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ 23 июня‍

Министр нефти Ирана Бижар Намдар Зангане отказался участвовать во встрече стран-производителей нефти ОПЕК+ 23 июня в Вене, на которой планируется рассмотреть вопрос временного увеличения добычи сырья в рамках соглашения, сообщает агентство Reuters.

Зангане заявил, что он улетает из Вены в пятницу, 22 июня, после встречи с представителями стран-членов ОПЕК. Для проведения переговоров с государствами, входящими в ОПЕК+, он оставаться не намерен.

По словам министра, на встрече ОПЕК вряд ли странам удастся прийти к соглашению, так как это не та организация, которой США могут присылать свои инструкции. В частности, Зангане считает, что американский лидер Дональд Трамп, который ранее обвинил картель ОПЕК в искусственном росте цен на нефть, не может давать указания объединению.

"ОПЕК - не часть министерства энергетики США", - заявил министр нефти Ирана.

"Рынок сейчас политизирован президентом Трампом... Я хочу декларировать, что ОПЕК - это независимая организация, она не американская организация... ОПЕК не является организацией, которая должна выполнять инструкции от президента Трампа и следовать им и это очень важно. Президент Трамп думает, что он может приказывать ОПЕК делать что-либо. Он создал сложную ситуацию на рынке нефти, наложив санкции на важных стран-основателей ОПЕК, производителей нефти. И просит ОПЕК и ожидает от нее каких-нибудь действий, чтобы цены были лучше. Я думаю, это нечестно", - пояснил он свою позицию.