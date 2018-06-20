В Канаде легализована марихуана

Верхняя палата парламента Канады во вторник, 19 июня, проголосовала за легализацию марихуаны "для развлечения". За принятие соответствующего законопроекта высказались 52 сенатора, 29 человек проголосовали против, еще двое воздержались. Для официального вступления закона в силу он должен получить так называемую королевскую санкцию.

Ранее некоторые сенаторы выступили против подобного шага и включили в законопроект поправки, которым требовалось получить одобрение нижней палаты канадского парламента. В свою очередь, Палата общин отклонила ряд поправок и вернула законопроект в Сенат на голосование.

Согласно законопроекту, марихуана поступит в продажу после необходимого для адаптации торговли переходного периода продолжительностью от 8 до 12 недель. Первоначально предполагалось начать розничную торговлю с 1 июля. Легализация позволит каждому жителю Канады старше 18 лет выращивать в собственном доме не более 4 растений конопли для личного потребления.