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Франция и Германия договорились создать бюджет еврозоны
19:06 19.06.2018 |
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились создать бюджет еврозоны.
Об этом лидеры двух стран заявили после переговоров в немецком замке Мезеберг, сообщает Reuters.
"Мы открываем новую главу. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить использование бюджета еврозоны для усиления инвестиций, а также с целью укрепления конвергенции в зоне евро", - сказала Меркель.
Она заявила, что реформа еврозоны было самым трудным вопросом в их с Макроном переговорах. Среди его основных тем также были обороноспособность объединенной Европы и решения миграционного кризиса.
Макрон сказал, что новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года.
Он сказал, что детали бюджета, включая его сумму и финансирование за счет национальных источников, или общеобязательного налога, будут представлены министрами до конца года.
Как известно, Макрон в сентябре 2017 представил план масштабной реформы Европейского Союза, чтобы сделать его "более интегрированным, более демократичным и более конкурентоспособным".
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