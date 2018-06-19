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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2017 году выросло на 10,6%, впервые превысив $70 трлн
12:55 19.06.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада World Wealth Report, составленного французской консалтинговой корпорации Capgemini.
Согласно отчету, в 2017 году число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) увеличилось на 1,6 млн человек. При этом три четверти новых миллионеров пришлось на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).
Всего аналитики компании насчитали в Северной Америке 5,66 млн миллионеров, в Европе - 4,83 млн, в АТР - 6,18 млн, на Ближнем востоке - 660 тыс. в Латинской Америке - 600 тыс.,в Африке - 170 тыс.
При этом в США, Германии, Японии и Китае на конец 2017 года проживало 61,2% всех долларовых миллионеров мира.
По прогнозам экспертов, к 2025 году совокупное состояние всех мировых миллионеров может превысить 100 трлн.
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