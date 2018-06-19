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ЕЦБ проявит терпение в вопросе повышения ставки - Драги
12:38 19.06.2018 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен с осторожностью подойти к вопросу о выборе времени для подъема базовой процентной ставки, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления на форуме центробанков в Синтре (Португалия).
"Мы проявим терпение при определении сроков первого повышения ставки и после этого будем корректировать денежно-кредитную политику постепенно", - приводит его слова агентство Bloomberg.
По итогам заседания на прошлой неделе ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Центробанк также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.
М.Драги в своей речи дал в целом оптимистичную оценку экономике еврозоны, выразив уверенность в том, что инфляция в валютном блоке достигнет таргетируемого уровня 2%. Также глава ЕЦБ указал на ускорение роста зарплат в других странах еврозоны помимо Германии, что может поддержать потребительские расходы и цены на товары.
Между тем он отметил, что неопределенность относительно макроэкономического прогноза в последнее время усилилась, в частности, из-за рисков, связанных с торговыми войнами и ростом цен на нефть.
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