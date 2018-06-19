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Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в краже секретных хакерских инструментов
11:03 19.06.2018 |
Власти США предъявили обвинения бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джошуа Адаму Шульте (Joshua Adam Schulte) в краже секретной информации и ее передаче сторонней организации.
Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк Шульте предъявлены обвинения по 13 пунктам, включая несанкционированный доступ к компьютеру с целью сбора секретной информации, кражу и передачу засекреченных данных, а также лжесвидетельство и воспрепятствование осуществлению правосудия. Помимо этого, экс-сотруднику ЦРУ были предъявлены обвинения в хранении и распространении детской порнографии, которая была обнаружена на его личном компьютере.
Как сообщалось ранее, Джошуа Шульте передал секретные документы спецслужбы организации WikiLeaks в 2017 году, которая обнародовала их в рамках проекта Vault 7 . Данная серия публикаций стала крупнейшей утечкой сведений о программах и хакерских инструментах ЦРУ со времен разоблачения Эдвардом Сноуденом деятельности Агентства национальной безопасности США.
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