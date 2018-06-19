Рейтинг Трампа вновь поднялся до его рекордного показателя

Политику президента США Дональда Трампа одобряют 45 процентов граждан страны, что является рекордным показателем его рейтинга, который также был зафиксирован в первую неделю после инаугурации в начале 2017 года. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup, опубликованные в понедельник, 18 июня.

По мнению экспертов агентства, рост поддержки Трампа за последнюю неделю может быть связан с его встречей с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, которую наблюдатели назвали исторической.

90 процентов республиканцев поддерживают Трампа

При этом Трампа на протяжении двух прошедших недель поддерживали 90 процентов республиканцев, что также является его рекордным показателем, которого он уже однажды достигал - в январе 2018 года после его обращения к нации. Среди избирателей, не являющихся членами ни одной из партий, рейтинг нынешнего президента США составляет 42 процента, среди демократов - 10 процентов.

Одновременно в сообщении Gallup подчеркивается, что уровень поддержки Трампа на протяжении его президентства был значительно ниже, чем аналогичные показатели его предшественников. Его рейтинг с начала президентского срока в среднем составлял 39 процентов. Средний рейтинг президентов США с начала проведения опросов Gallup в 1945 году находится на уровне 53 процентов.

Июньский рейтинг сравним с показателями Обамы и Клинтона

Вместе с тем с конца апреля поддержка Трампа избирателями начала расти, превысив 40 процентов, что аналитики связывают с рекордно низкими показателями безработицы за последние десятилетия и началом диалога с КНДР по ядерному разоружению Корейского полуострова. Такая динамика ставит Трампа на один уровень с многими другими президентами США, у которых в июне второго года президентства были похожие рейтинги - Бараком Обамой (46 процентов), Биллом Клинтоном (46 процентов), Рональдом Рейганом (45 процентов) и Джимми Картером (43 процента).

Других президентов в аналогичный месяц поддерживали значительно большее число избирателей, в частности, Дуайта Эйзенхауэра (62 процента), Джона Кеннеди (70 процентов), Ричарда Никсона (55 процентов), Джорджа Буша-старшего (68 процентов) и Джорджа Буша-младшего (73 процента).

Опрос был проведен 11-17 июня по телефону, в нем участвовали чуть более 1,5 тысячи человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.