Госдепартамент США отдаст разведку на аутсорсинг

Госдепартамент США будет отслеживать коммерческую активность военно-промышленных комплексов иностранных государств с помощью сторонних организаций, как американских, так и иностранных. Искать информацию американцы планируют в том числе и на русском языке.

Помимо русского, отслеживать информацию предлагается в источниках на арабском, китайском, фарси и урду. При этом Госдепартамент интересуют не только готовящиеся сделки и поставки вооружений, но также текущие и прошлые.

О планах Госдепа стало известно из информации на государственном портале правительственных грантов. Там опубликовано объявление о конкурсе на создание проекта мониторинга и анализа информации, находящейся в открытом доступе, о сделках в области торговли вооружениями и военной техникой.

Объем контракта - до полумиллиона долларов. Участвовать в нем могут неправительственные, коммерческие и образовательные организации.

Эта информация необходима Госдепартаменту для контроля над соблюдением режима санкций и нераспространения. В объявлении особо подчеркивается, что речь идет об активности во всех областях торговли вооружениями и военной техникой, включая обычное оружие.

Компания должна будет сама анализировать и определять подозрительную активность в области нераспространения либо торговли с объектами санкций и запрещенными организациями, а также готовить доклады и сообщения на эту тему - в том числе и для предоставления другим государствам.

Контракт опубликован от имени Офиса совместного снижения угрозы (Office of Cooperative Threat Reduction), который занимается контролем над нераспространением технологий и оружия массового поражения, реализацией резолюций Совбеза ООН, контртеррористической и прочей деятельностью.

Открытые источники

Сбор информации из открытых источников (Open Source Intelligence - OSINT) - один из самых важных видов разведывательной деятельности спецслужб. Центральное разведывательное управление США занимается анализом открытых источников с 1940-х годов.

Речь идет не только о публикациях в прессе. Информация содержится в различных опубликованных государственных документах, научных исследованиях, коммерческих материалах.

Получением и анализом информации, важной для принятия политических решений, занимались и занимаются не только разведслужбы, но и отделы в различных американских министерствах.

С появлением интернета, а еще больше с развитием социальных сетей, в открытом доступе стало появляться все больше информации, которую все труднее контролировать. Информация о военных контрактах распространяется через специальные тематические информационные сайты.

Сбором и анализом такой информации занимаются как правительственные организации, так и коммерческие компании и группы волонтеров, такие как, например, Bellingcat, результаты деятельности которой используют и государственные службы.

Отслеживанием военных контрактов, поставок военной техники и вооружений также занимается большое число различных групп, которые зачастую и распространяют свою информацию (или, как минимум, ее часть) через открытые источники.

Насколько надежны открытые источники?

Военный эксперт Василий Кашин считает, что скрыть крупную военную сделку очень сложно.

"Любое крупное соглашение по продаже оружия - это транзакция на суммы в миллиарды или сотни миллионов долларов, которая затрагивает сотни предприятий-смежников, поскольку это большая производственная кооперация. Если происходит какое-то крупное соглашение в условиях российской экономики, которая носит рыночный характер, то публикуется много контрактов, есть много компаний, все это, так или иначе, вылезает в СМИ", - рассказал он Би-би-си.

Российский Центр анализа стратегий и технологий занимается сбором и анализом информации о международном рынке торговли вооружениями и военной техникой.

Как отмечает заместитель директора Центра Константин Макиенко, общий объем российских сделок столь велик, что отследить их большую часть невозможно. По его словам, Рособоронэкспорт в год заключает около тысячи сделок, а в прессу в месяц попадает информация о двух-трех.

Правда, если говорить об объеме, то соотношение будет немного иным. "Этот рынок очень зависит от больших сделок. Тут важно не количество контрактов, а их стоимость. По стоимости по итогам года мы идентифицируем около 50% сделок", - рассказал Макиенко.

По его словам, очень многое зависит от того, с какой страной заключается контракт. К примеру, информация о поставках в Алжир может появиться только тогда, когда кто-то уже на месте сфотографирует технику на мобильный и выложит снимки в сеть. Еще одной страной, о военных поставках которой узнать довольно трудно, являются США. А в Индии многие сведения о переговорах и контрактах публикуются по закону, рассказал эксперт.

В России статистика торговли вооружениями официально оглашается на заседании военно-технической комиссии, когда подводятся итоги года. Однако там обычно называют общие показатели, не вдаваясь в детали. Основная информация становится достоянием гласности через прессу.