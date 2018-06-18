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Количество заявлений на убежище в ЕС за год снизилось на 44% – отчет
12:46 18.06.2018 |
В 2017 году в ЕС было зарегистрировано 728 470 заявлений на международную защиту. Это на 44% меньше по сравнению с 2016 годом, когда было почти 1,3 млн заявлений.
Об этом говорится в отчете Европейского офиса поддержки просителей убежища (EASO).
"В течение 2017 года миграционное давление на внешних границах ЕС оставалось высоким, но сокращалось второй год подряд, преимущественно на восточных и центральных путях средиземноморского маршрута, тогда как на западном средиземноморском пути наблюдался беспрецедентный подъем", - говорится в отчете.
Сирия (15%), Ирак (7%) и Афганистан (7%) оставались тремя основными странами, откуда прибывали беженцы. Далее следуют Нигерия, Пакистан, Эритрея, Албания, Бангладеш, Гвинея и Иран.
Из всех решений первой инстанции, принятых в 2017 году, почти 50% (462 355 из 996 685 решений) были положительными. Этот уровень признания был на 14% ниже, чем в 2016 году.
Что касается положительных решений, то в 2017 году произошло существенное уменьшение доли решений о предоставлении статуса беженца (до 50%, с 55% в 2016) или дополнительной защиты (34%, с 37%).
Шестой год подряд Германия остается на первом месте среди стран ЕС по количеству поданных заявлений на убежище.
Несмотря на снижение количества в 70% по сравнению с 2016 годом, общее количество в 222 560 заявлений было почти вдвое больше, чем в любой другой принимающей стране. Италия была второй основной принимающей страной - 128 850 заявлений. На третьем месте оказалась Франция - более 100 тысяч заявлений.
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