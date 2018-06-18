ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма до 23 июня 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы совета.

"Спустя четыре года незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры применяются к лицам ЕС и базирующимся в ЕС компаниям.

Санкции включают в себя запрет на "импорт продуктов в ЕС, произведенных в Крыму или Севастополе", а также поставки определенных товаров и технологий в Крым, которые могут применяться в транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также при разведке и добыче нефти, газа, минерально-сырьевых ресурсов.

"Также не должна предоставляться техническая поддержка, посреднические услуги, инженерно-конструкторские услуги для инфраструктуры этих секторов", - отмечается в нем.

Помимо этого, речь идет о запрете "инвестиций в Крым или Севастополь, означающем, что ни физические лица ЕС, ни базирующиеся в ЕС компании не могут приобретать недвижимость или объекты в Крыму, или предоставлять сопутствующие услуги".

Кроме того, запрет касается туристической отрасли. В частности, "европейским круизным лайнерам запрещено заходить в какие-либо порты Крымского полуострова, за исключением случаев возникновения экстренных ситуаций".