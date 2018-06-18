Финансовые новости
- |
- 18.06.18
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине
08:59 18.06.2018 |
Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 суму помощи для Украины через программы Госдепа и Пентагона. Об этом посольство Украины в США сообщило в Facebook.
"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект закона об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2019 год", - гласит сообщение.
Средства, которые предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в т.ч. летальной оружия оборонительного характера, определены в документе в объеме $250 млн.
"Эта сумма на $50 млн превышает ассигнования для соответствующих програм поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год", - отмечает посольство.
В другом проекте закона, который определяет финансирование Госдепа, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год, помощь Украине определена в сумме $441 млн. Это более чем на $20 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года.
Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет $691 млн долларов - на $70 млн больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.
Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет
|Влада оголосить «полювання» на «євробляхи» після зниження ставок розмитнення
|Чем грозит украинскому экспорту новый регламент ЕС
|День сурка. Почему путинский куратор ОРДЛО получил второй шанс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество заявлений на убежище в ЕС за год снизилось на 44% – отчет
|ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма
|В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине
|SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы
|Историческое соглашение о Северной Македонии подписано. Что скажет народ?
|День сурка. Почему путинский куратор ОРДЛО получил второй шанс
Это интересно
|Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
|«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной
|Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями
|Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder: «умное» автозеркало с видеорегистратором
|Мининфраструктуры: строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл.
|Новый стедикам для смартфонов Xiaomi Mijia стоит меньше 100 долларов
|Apple защитит iPhone от взлома спецслужбами