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SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы
08:33 18.06.2018 |
За прошедший год в мире стало немного меньше ядерного оружия, но оно активно модернизируется, следует из ежегодного отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованного в понедельник, 18 июня.
Меньше, не современнее
Прошлый 2017 год, казалось бы, стал особенным для противников ядерного оружия: 122 страны ООН утвердили договор, согласно которому они обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать и не производить такой вид вооружения. Однако наступление мира без ядерного оружия от этого сильно не приблизилось.
По данным SIPRI, в мире на сегодня насчитывается 14 465 ядерных боеголовок, которые находятся в распоряжении девяти государств - США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. И эти страны вовсе не собираются отказываться от своего ядерного арсенала.
В сравнении с предыдущим годом, общее число боеголовок с ядерным зарядом слегка снизилось (было 14 935), но в то же время имеющееся оружие модернизируется, рассказал в беседе с DW эксперт SIPRI Шеннон Кайл. "То есть происходит замена устаревающего оружия. Некоторым видам вооружения уже действительно по 40-50 лет, но разрабатывается новое ядерное оружие с новыми возможностями и техническими функциями", - констатировал он.
Дорогостоящая модернизация
В феврале США подтвердили разработку новых видов ядерных вооружений, обнародовав свою обновленную ядерную доктрину. Это должно затронуть и Германию. У ФРГ нет собственного ядерного оружия, но на авиабазе в Бюхеле, как считается, хранится до 20 американских ядерных зарядов типа B61. Их тоже должны заменить более современными ядерными боеголовками с высокоточным наведением.
Всего Вашингтон намерен потратить на обновление ядерного арсенала 400 млрд долларов до 2026 года. Но и меньшие ядерные державы вроде Индии и Пакистана участвуют в "стратегической гонке вооружений", предупреждает Шеннон Кайл: они разрабатывают новые вооружения и одновременно увеличивают свои производственные мощности для получения ядерного топлива. Ядерное оружие остается основой оборонной стратегии ядерных держав, отмечает аналитик SIPRI.
Контроль над вооружениями под вопросом
В свете напряженных отношений Вашингтона и Москвы Кайл опасается за будущее договоров о контроле над ядерными вооружениями: "В данный момент меня беспокоит тот факт, что политико-стратегические отношения между США и Россией фактически разрушены, а на две эти страны приходится 92 процента мирового ядерного арсенала".
Если по истечении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) не будут приняты новые соглашения, то не останется никаких контрактных ограничений арсеналов, предостерегает Шеннон Кайл. СНВ-III действует до 2021 года. "Мы явно отдаляемся от перспективы мира без ядерного оружия, о котором говорил Барак Обама в 2009 году", - продолжил он.
Эксперта SIPRI, который давно наблюдает за девятью ядерными державами, за прошлый год больше всего поразили технические успехи, продемонстрированные КНДР при тестовых запусках ракет большой дальности с ядерными боеголовками. По его словам, трудно прогнозировать, поспособствует ли встреча американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ядерному разоружению Пхеньяна: "Я смотрю на это со скепсисом". В то же время эта встреча приоткрыла дверцу для дальнейших мер по увеличению взаимного доверия, признает Кайл.
Военные расходы на рекордном уровне после "холодной войны"
В отчете SIPRI также подчеркивается, что со времен окончания холодной войны в мире не тратили столько на оборону, как в 2017 году. Общая сумма военных расходов выросла до 1,739 трлн долларов или 230 долларов в пересчете на каждого человека, живущего на Земле. Годом ранее этот показатель равнялся 227 долларам на человека.
Изменение оборонных расходов происходило неравномерно. Примечательно увеличение выделяемых средств в восточной Азии: так, военный бюджет Китая вырос на 5,6 процента до 228 млрд долларов. В Европе картина разнонаправленная: восточноевропейские страны в 2017 году заметно снизили свои оборонные расходы в сравнении с предыдущим годом, а страны Центральной и Западной Европы их, наоборот, повысили.
Германия, по официальным данным, потратила в прошлом году на бундесвер 37 млрд евро (около 43,5 млрд долларов), то есть на 2 млрд евро больше, чем годом ранее. Самый большой оборонный бюджет зафиксирован по-прежнему у США - 610 млрд долларов, следом идут Китай, Саудовская Аравия и Россия.
Торговля оружием растет
Данные SIPRI указывают на еще один тренд: за последнее десятилетие заметно выросла мировая торговля продукцией военного назначения. В начале 2000-ых она было достигла самого низкого уровня со времен холодной войны, но затем все изменилось.
Среди крупнейших экспортеров оборонной продукции первые позиции занимают США и Россия. Следом за ними идут также Франция и Германия.
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