Меркель заявила об увеличении расходов на оборону до 1,5 процента ВВП

Германия привержена цели НАТО - довести расходы на оборону стран альянса до 2 процентов ВВП, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу, 15 июня, в Берлине. Меркель пообещала довести военные расходы до 1,5 процента в 2024 году. По ее словам, эти расходы будут и дальше расти в направлении 2 процентов, однако достичь этого показателя за такой короткий промежуток времени не удастся.

Меркель напомнила о весомом вкладе Германии в НАТО, указав на участие бундесвера в операции в Афганистане и других миротворческих акциях. Глава правительства ФРГ выразила уверенность, что, несмотря на все разногласия, на предстоящем в середине июля саммите НАТО в Брюсселе удастся достичь конкретных результатов. В случае с разногласиями речь идет о многократных заявлениях президента США Дональда Трампа, в которых он упрекает Германию и других европейских членов НАТО в слишком низких тратах на военные нужды.

В свою очередь, Столтенберг напомнил об обязательстве стран альянса от 2014 года - увеличить расходы на оборону до 2 процентов в течение 10 лет и заметил, что первой частью договоренности было - прекратить сокращения военных бюджетов и перейти к их наращиванию. "Этот первый шаг уже сделан", - заявил генсек НАТО. По его мнению, участники саммита пошлют сигнал единства. Несмотря на все разногласия по международной торговле и климату, укрепление трансатлантических отношений необходимо для поддержания безопасности, сказал Столтенберг.

Столтенберг также отверг опасения журналистов, что июльская встреча НАТО может повторить участь саммита G7, после которого Трамп отказался поддержать достигнутые на нем договоренности. Генсек НАТО отметил, что после прихода Трампа к власти, несмотря на его критику европейских союзников, США на 40 процентов увеличили финансирование своих войск, размещенных в Европе, а также увеличили сам контингент.