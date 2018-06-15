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Страны ЕС утвердили пошлины на Harley-Davidson и Levi's — СМИ
10:44 15.06.2018 |
Страны ЕС в четверг единогласно согласовали новые пошлины на несколько групп американских товаров в ответ на повышение тарифов, введенное президентом Дональдом Трампом на европейские металлы.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Брюсселе.
Европейские контрмеры направлены против нескольких групп американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро.
"Государства-члены сегодня единогласно поддержали план Комиссии по принятию мер по установлению баланса с тарифами США на сталь и алюминий", - сказала собеседник агентства.
Он добавил, что тарифы ЕС вступят в силу "в ближайшие дни", а другие чиновники говорят, что они будут реализованы до начала июля.
Брюссель впервые составил список товаров еще в марте, когда Трамп заявил о намерении ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия.
В списке нет конкретных названий брендов, но в марте президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС "готовит импортные пошлины на продукцию США, включая мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы Levi's".
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