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Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС
09:55 15.06.2018 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон желает вновь сделать французский основным языком в делопроизводстве Европейского Союза. Поводом для этого должен стать выход Великобритании из состава ЕС, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) в четверг, 14 июня.
По ее данным, впервые Макрон обнародовал свою идею 20 марта в Международный день франкофонии, когда отмечается создание международной организации сотрудничества франкоязычных стран. "Английский, вероятно, еще никогда не был столь широко представлен в Брюсселе, как во времена, когда мы обсуждаем "Брекзит". Это доминирование, однако, не является неизбежным", - сказал тогда французский лидер.
Макрон полагает, что следует вернуться к ситуации, существовавшей до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве Евросоюза. В окружении французского президента есть люди, которые поддерживают эту инициативу.
Союзники Макрона
Так, например, официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно проходило на английском языке. По словам одного из дипломатов, всех оставшихся на совещании английский в принципе устраивал, но после демарша француза все стали требовать перевода на их родные языки.
Союзником Макрона в борьбе за превалирование французского языка является и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет WSJ. Уроженец Люксембурга ранее уже заявлял, что не видит причин, по которым "язык Шекспира должен быть выше, чем язык Вольтера". Сам Юнкер в основном делает заявления на французском или немецком.
Английский язык - самый популярный в ЕС
WSJ указывает, что в действительности английский является самым популярным языком в ЕС, где официальными считаются 24 языка. В 80 процентах школ в Евросоюзе учаащиеся в качестве первого иностранного изучают именно английский. При этом официальным английский язык является только в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Численность населения двух последних стран составляет лишь 1,2 процента всего населения ЕС.
В настоящее время английский используется в 81 проценте документов Евросоюза, французский - в 5 процентах, немецкий - в двух процентах. В аппарате ЕС в Брюсселе лишь 2,8 процента сотрудников являются коренными носителями языка.
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