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Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против фонда Трампа
09:29 15.06.2018 |
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск против фонда Trump Foundation, президента США Дональда Трампа и его троих детей, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Благотворительный фонд, по словам Б.Андервуд, был "не более чем чековой книжкой для перевода средств Трампом и его компаниями на счета НКО вне зависимости от назначения и легальности этих операций".
Генпрокурор, являющаяся членом Демократической партии, потребовала, чтобы фонд был закрыт, а также оплатил $2,8 млн в качестве возмещения ущерба.
В иске говорится, что фонд незаконно поддерживал предвыборную кампанию Республиканской партии.
Как отмечает газета "Нью-Йорк таймс", в иске генпрокурор потребовала, чтобы президент США не мог быть директором, сотрудником или попечителем других некоммерческих организаций на протяжении 10 лет. Также генпрокурор требует на год запретить состоять в советах директоров НКО, базирующихся в Нью-Йорке или работающих в Нью-Йорке, детям Д.Трампа - Иванке, Эрику и Дональду Трампу-младшему.
Агентство отмечает, что предшественник Б.Андервуд Эрик Шнейдерман начал расследование в отношении благотворительного фонда в 2016 году после статьи "Вашингтон пост", в которой утверждалось, что кандидат в президенты извлекал выгоду из деятельности фонда.
Д.Трамп отреагировал на иск в Twitter. Он написал, что не будет стремиться в урегулированию этого дела во внесудебном порядке, и заявив, что "подлые демократы из Нью-Йорка и их опозоренный (и бежавший из города) генпрокурор Эрик Шнейдерман делают все, чтобы подать на меня в суд из-за фонда, который получил $18,8 млн, а отдал на благотворительность больше денег, чем получил - $19,2 млн".
Д.Трамп раскритиковал Э.Шнейдермана, написав, что "у него кишка была тонка, чтобы довести это смехотворное дело до суда".
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