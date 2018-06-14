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Китай и Индия намерены покупать больше американской нефти в противовес ОПЕК
11:40 14.06.2018 |
Два крупнейших покупателей нефти в Азии - Китай и Индия - намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что Индия и Китай обсуждают пути увеличения импорта сырой нефти США в Азию для сокращения зависимости от членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Страны намерены оказать давление на производителей ОПЕК, чтобы держать цены под контролем.
"Диверсификация источников поставок принесет пользу как Индии, так и Китаю за счет усиления конкуренции между производителями нефти. Закупка нефти по низкой цене важна для азиатских потребителей", - отметил аналитик Interfax Global Energy Абхишек Кумар.
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