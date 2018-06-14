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США отказались снимать санкции с Северной Кореи до полной денуклеаризации
10:19 14.06.2018 |
Экономические санкции не будут сняты с Северной Кореи до тех пор, пока она не продемонстрирует "полную, подтвержденную и необратимую денуклеаризацию", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы полагаем, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын понимает срочность [процесса денуклеаризации]", - заявил Помпео на пресс-концеренции в Сеуле.
Госсекретарь также отметил, что в процессе денуклеаризации Северной Кореи ключевую роль играет сотрудничество США с Южной Кореей и Японией.
12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Главной темой саммита было ядерное разоружение КНДР.
Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.
После переговоров Трамп заявил, что санкции в отношении КНДР останутся в силе до тех пор, пока "ядерное оружие перестанет быть фактором", однако не уточнил, что именно он имел в виду.
Помпео отправился с визитом в Сеул, чтобы рассказать об итогах саммита региональным союзникам США, а также сообщить о неожиданном решении Трампа отменить регулярные совместные учения США и Южной Кореи.
По словам госсекретаря, встреча двух лидеров стала "поворотным пунктом" в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.
Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва отметила, что отношения Вашингтона и Сеула сегодня "прочны как никогда".
Министр иностранных дел Японии Таро Кано назвал саммит в Сингапуре "началом сложного и важного процесса", отметив, что Вашингтон, Токио и Сеул продолжат "предпринимать совместные усилия" для решения северокорейского вопроса.
Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.
США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.
Подготовка к первой в истории встрече лидеров США и КНДР была долгой и сложной. Еще несколько месяцев назад Трамп и Ким обменивались взаимными оскорблениями и грозили друг другу ядерной войной.
Однако после завершения встречи в Сингапуре Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет", а также подчеркнул, что видит "огромный потенциал" у Северной Кореи.
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