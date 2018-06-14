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Япония присоединится к переговорам в ВТО по новым пошлинам США
09:37 14.06.2018 |
Япония присоединится к инициированным Евросоюзом переговорам во Всемирной торговой организации (ВТО) по новым пошлинам США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.
Сообщается, что правительство Японии уже сообщило ВТО о намерении присоединиться к дебатам по новым пошлинам на алюминий и сталь.
"Мы находимся в той же ситуации, что и другие страны, поэтому хотим участвовать в переговорах и обмениваться информацией. Наша конечная цель - заставить США отменить эти тарифы", - сообщил источник.
Напомним, 2 июня стало известно, что Канада и Европейский союз пожаловались в ВТО на пошлины США на сталь и алюминий. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем назвала введеные Вашингтоном ввозные пошлины "протекционизмом". В ЕС считают, что такие действия представляют угрозу для рабочих мест как в Европе, так и в самих Соединенных Штатах.
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