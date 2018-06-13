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Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Мексика и Канада
14:17 13.06.2018 |
Конгресс ФИФА выбрал в качестве стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2026 года США, Мексику и Канаду. Никогда раньше чемпионат мира не проводился сразу в трех странах.
На проведение ЧМ-2026 претендовали две заявки. Помимо США, Мексики и Канады, подавших заявку совместно, принять чемпионат рассчитывали в Марокко.
На конгрессе, который в среду прошел в Москве, не обсуждался вопрос о возможном увеличении числа команд-участниц чемпионата мира-2022.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино говорил, что эту возможность надо обсуждать непосредственно с властями Катара, где пройдет следующий чемпионат.
14 июня стартует чемпионат мира в России. Матч-открытие с участием сборных команд России и Саудовской Аравии состоится на стадионе "Лужники".
Россия впервые стала страной-хозяйкой мирового первенства, впервые же ЧМ проводится в Восточной Европе. Также впервые чемпионат проходит на территории двух частей света - Европы и Азии.
Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.
В марте 2009 года ФИФА заявила, что на проведение чемпионатов 2018/2022 годов было принято 9 заявок, которые подали: Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, Россия, США, Япония, Португалия и Испания (совместная заявка), Бельгия и Нидерланды (совместная заявка). Только Республика Корея и Катар объявили об участии в выборах хозяина чемпионата мира 2022 года.
В начале декабря 2010 года в Цюрихе была названа страна-хозяйка чемпионата мира 2018 года: ей стала Россия. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.
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