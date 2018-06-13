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Канцлеры ФРГ и Австрии сошлись во мнении по поводу защиты границ ЕС
07:48 13.06.2018 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во вторник, 12 июня, провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили миграционную политику Евросоюза. По мнению участников встречи, ключевым шагом является более надежная защита внешних границ ЕС.
Причиной встречи стало требование одной из правящих партий - Христианско-социального союза не разрешать прием Германией получивших регистрацию в других государствах беженцев, которое содержится в плане министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) о новой политике в отношении беженцев. По мнению Меркель, недопустимо "возлагать ответственность на страны, в которые прибывают беженцы". При этом канцлер подчеркнула поддержку прежних предложений Зеехофера по реформе в области миграции.
В ходе существенно возросшего в 2015 году потока мигрантов ряд членов ЕС, на которые пришелся основной поток беженцев, не смогли с ним справиться. В результате мигранты без соответствующих документов смогли попасть из государств, в которых они впервые ступили на землю ЕС, в другие страны Евросоюза.
По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, подобная ситуация "не соответствует требованиям Дублинского регламента", который определяет, в какой стране Евросоюза должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища. Сложившуюся практику необходимо прекратить, считает Курц.
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