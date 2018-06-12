Финансовые новости
- |
- 12.06.18
- |
- 21:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Зять короля Испании приговорен к многолетнему тюремному сроку
13:36 12.06.2018 |
Зять испанского короля Филиппа Иньяки Урдангарин приговорен Верховным судом Испании к лишению свободы на срок 5 лет и 10 месяцев. Суд признал его виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов. Среди прочего установлено, что Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. Он может избежать тюремного заключения, если его помилует Конституционный суд Испании. Но в истории страны еще не было случая помилования осужденных более чем на пять лет лишения свободы.
50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы, муж сестры испанского короля, принцессы Кристины, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.
Расследование уголовного дела Урдангарина и принцессы Кристины велось с 2008 года. В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах вынес вердикт, сняв с Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее супруга. Однако, согласно вердикту, ей надлежало выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем. Самого Урдангарина суд Пальмы-де-Мальорки приговорил к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро. Обвинение требовало для него 19 лет заключения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место
|НБУ упростит проведение операций по обмену валют с июля
|НБУ упростил международные денежные переводы
|Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Турции запущен газопровод TANAP
|Шесть тонн доказательств против России: что передает МИД в Международный суд ООН
|Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма
|Встреча Трампа и Ким Чен Ына не повлияла на финансовые рынки — Bloomberg
|Зять короля Испании приговорен к многолетнему тюремному сроку
|США дают КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризации: документ
|Министерство торговли США разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний
Это интересно
|Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM
|Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков
|В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире
|Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90
|Новый дешевый смартфон Lenovo K5 Note можно спутать с моделью 2016 года, но только по названию
|SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м
|Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности