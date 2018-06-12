Министерство торговли США разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний

Корпорация ZTE достигла соглашения с Министерством торговли США, что позволит ей возобновить коммерческую деятельность. ZTE - вторая по размерам корпорация в Китае, выпускающая телекоммуникационное оборудование. В апреле США ввели санкции в отношении ZTE за нарушение санкционного режима в отношении КНДР и Ирана. Американские поставщики прекратили поставки ZTE, которая оказалась на грани закрытия.

Министерство торговли США не отменило действие санкций, но разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний.

Это было сделано после того, как ZTE выплатило 1 млрд долларов штрафа; положило 400 млн долларов залога в банк, указанный федеральным правительством США; согласилась сменить состав совета директоров и выполнить ряд других условий.

Питер Наварро, советник президента США по экономике, сообщил, что президент Трамп согласился пойти на это шаг в качестве личного подарка лидеру КНР Си Цзиньпину.

