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Министерство торговли США разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний
10:13 12.06.2018 |
Корпорация ZTE достигла соглашения с Министерством торговли США, что позволит ей возобновить коммерческую деятельность. ZTE - вторая по размерам корпорация в Китае, выпускающая телекоммуникационное оборудование. В апреле США ввели санкции в отношении ZTE за нарушение санкционного режима в отношении КНДР и Ирана. Американские поставщики прекратили поставки ZTE, которая оказалась на грани закрытия.
Министерство торговли США не отменило действие санкций, но разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний.
Это было сделано после того, как ZTE выплатило 1 млрд долларов штрафа; положило 400 млн долларов залога в банк, указанный федеральным правительством США; согласилась сменить состав совета директоров и выполнить ряд других условий.
Питер Наварро, советник президента США по экономике, сообщил, что президент Трамп согласился пойти на это шаг в качестве личного подарка лидеру КНР Си Цзиньпину.
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