Меркель и Лагард высоко оценили состояние мировой экономики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angel Merkel) в понедельник, 11 июня, провела встречу с главами экономических и финансовых организаций. На мероприятии в Берлине присутствовали директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также представители Всемирного банка, Африканского банка развития и Международной организации труда. По итогам встречи канцлер отметила "надежное состояние мировой экономики".

По словам Меркель, нынешнее хорошее положение не может быть нарушено "неверными действиями". В свою очередь, Лагард заявила, что над мировой экономикой пока "по-прежнему сияет солнце".

Участники встречи в совместном заявлении подтвердили приверженность многостороннему сотрудничеству и предостерегли от "продолжительной эскалации" ограничительных мер в торговле. Глава ВТО Азеведу призвал прекратить торговый конфликт. По его мнению, от подобной напряженной ситуации в итоге пострадают все стороны.

Решение Трампа отозвать свою подпись после саммита G7

Накануне президент США Дональд Трамп после завершения в Канаде саммита G7 неожиданно отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".

Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий. В ходе пресс-конференции по завершению саммита Трюдо заявил, что Канада повысит таможенные тарифы для США в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на сталь и алюминий.