Финансовые новости
- |
- 11.06.18
- |
- 22:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США ввели санкции в отношении трех российских компаний
19:12 11.06.2018 |
США в понедельник, 11 июня, ввели санкции в отношении трех российских компаний. Под ограничительные меры попали научно-исследовательский институт "Квант" и компании Digital Security и "Дайвтехносервис", говорится в документе, опубликованном Министерством финансов США.
Связанные с Федеральной службой безопасности компании "напрямую способствовали улучшению возможностей России" в ее "дестабилизирующей кибердеятельности", утверждает министр финансов США Стивен Мнучин.
Под санкции также попали зарегистрированные за пределами России компании Embedi и Erpscan, которые связаны с Digital Security. Кроме того, ограничительные меры введены в отношении сотрудников "Дайвтехносервиса" Александра Трибуна, Владимира Каганского и Олега Чирикова.
Введение санкций означает заморозку активов указанных компаний в США. Кроме того, гражданам США запрещено проводить с этими компаниями деловые операции.
Продление санкций за кибератаки
27 марта президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций, введенных за кибератаки против Соединенных Штатов и действующих, в числе прочих стран, в отношении России. Ограничительные меры были введены в отношении ФСБ РФ и Главного разведывательного управления. Кроме того, санкции распространяются на связанные с этими спецслужбами ООО "Специальный технологический центр", НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и компанию "ЦОР секьюрити".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в мае ускорился до 0,8% – Госстат
|Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде
|Донецкий губернатор Жебривский подал в отставку
|Почему Украина сократила экспорт зерновых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ввели санкции в отношении трех российских компаний
|ЕС перечислил темы Brexit, по которым с Великобританией пока не достигнуты договоренности
|Китайские хакеры украли секретные данные ВМС США
|Создана межпарламентская ассамблея Украины, Молдавии и Грузии
|Страны «Большой семерки» обмениваются «любезностями» с Трампом
|Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семерку». Что говорят об этом в США?
Это интересно
|SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м
|Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности
|Как справиться с нехваткой мотивации на работе?
|Ошибка в Facebook привела к обнародованию личных публикаций 14 млн пользователей
|Mercedes-Benz запустил сервис подписки на автомобили
|Mastercard: разговорная коммерция станет новым направлением цифрового развития
|Будущее брейн-хакинга. Станут ли люди будущего намного умнее нас?