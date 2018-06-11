США ввели санкции в отношении трех российских компаний

США в понедельник, 11 июня, ввели санкции в отношении трех российских компаний. Под ограничительные меры попали научно-исследовательский институт "Квант" и компании Digital Security и "Дайвтехносервис", говорится в документе, опубликованном Министерством финансов США.

Связанные с Федеральной службой безопасности компании "напрямую способствовали улучшению возможностей России" в ее "дестабилизирующей кибердеятельности", утверждает министр финансов США Стивен Мнучин.

Под санкции также попали зарегистрированные за пределами России компании Embedi и Erpscan, которые связаны с Digital Security. Кроме того, ограничительные меры введены в отношении сотрудников "Дайвтехносервиса" Александра Трибуна, Владимира Каганского и Олега Чирикова.

Введение санкций означает заморозку активов указанных компаний в США. Кроме того, гражданам США запрещено проводить с этими компаниями деловые операции.

Продление санкций за кибератаки

27 марта президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций, введенных за кибератаки против Соединенных Штатов и действующих, в числе прочих стран, в отношении России. Ограничительные меры были введены в отношении ФСБ РФ и Главного разведывательного управления. Кроме того, санкции распространяются на связанные с этими спецслужбами ООО "Специальный технологический центр", НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и компанию "ЦОР секьюрити".