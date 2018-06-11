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Китайские хакеры украли секретные данные ВМС США
08:20 11.06.2018 |
Подконтрольные властям китайские хакеры похитили большой объем особо секретной информации о подготовке США к боевым действиям под водой, сообщает газета The Washington Post 8 июня. По сведениям источников издания в американских властных структурах, хакеры взломали компьютеры одного из подрядчиков Научно-исследовательского центра подводных боевых действий Военно-морских сил (ВМС) США (Naval Undersea Warfare Center) в январе и феврале 2018 года.
В результате кибератак украдены 614 гигабайтов информации, связанной, в частности, с секретным проектом "Морской дракон" (Sea Dragon), показаниями датчиков, системами шифрования для радиосвязи и средствами радиоэлектронной борьбы. Среди похищенных данных, по данным The Washington Post, оказались также планы по разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты, которая может поступить на вооружение американских подлодок до 2020 года.
Несмотря на конфиденциальный характер данных, они находились в несекретной сети подрядчика, отмечают собеседники издания. По их словам, это обстоятельство ставит под сомнение способность ВМС контролировать подрядчиков, занимающихся разработкой секретного оружия.
Китай отрицает причастность к кибератаке
Расследование кибератак ведется при поддержке Федерального бюро расследований (ФБР), сообщили источники The Washington Post. Это ведомство в свою очередь отказалось от комментариев. Между тем представитель китайского правительства на запрос информагентства dpa ответил, что Пекину ничего не известно о подобных хакерских атаках.
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