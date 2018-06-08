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Канадский сенат проголосовал за легализацию марихуаны
13:02 08.06.2018 |
Власти Канады сделали важный шаг к декриминализации употребления марихуаны, которую пока что в стране можно использовать только в медицинских целях.
Верхняя палата канадского сената полгода рассматривала законопроект, разрешающие употребление марихуаны. В результате сенаторы 56 голосами проголосовали за ее легализацию, 30 сенаторов были против.
В законопроект внесено несколько поправок, он возвращен в палату общин для повторного рассмотрения.
Разговоры о легализации марихуаны в Канаде идут давно. Сенат считался главным препятствием, поскольку консерваторы в этом законодательном органе пытались заблокировать законопроект.
Некоторые поправки в законопроекте отражают их позицию. Предожены, например, более жесткие ограничения рекламы марихуаны, а также предоставление региональным властям дополнительных полномочий в контроле над выращиванием конопли частными лицами.
Законопроект разделяет ответственность между федеральными и региональными властями. Федеральный центр будет регулировать производство, а решения о том, как продавать марихуану и можно ли будет курить ее в общественных местах, будут принимать местные власти.
Канадцам в случае принятия закона разрешат выращивать дома до четырех растений конопли. 30 граммов марихуаны можно будет иметь при себе для личного пользования.
В то же время тех, кто без лицензии попытается продавать марихуану, ждут серьезные штрафы. Строгие наказания предусмотрены также для тех, кто дает ее подросткам или водит машину под действием наркотика.
Вывести из подполья
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал декриминализовать марихуану к этом лету.
Он считает, что декриминализация и регулирование оборота марихуаны выведут ее из подполья и позволят властям лучше контролировать ее производство и потребление.
Это, в свою очередь, позволят отгородить от нее детей и лишит дохода преступников, занимающихся нелегальной торговлей марихуаной.
Кроме того, как надеются канадские власти, это снизит нагрузку на полицию и правосудие и даже даст положительный эффект в здравоохранении.
Трюдо пообещал легализовать каннабис к лету. Если законопроект будет окончательно принят, Канада станет первой страной "Большой семерки", где можно будет употреблять марихуану в рекреационных целях.
По потреблению марихуаны канадцы, особенно молодежь, уже сейчас находятся на одном из первых мест в мире.
Использование каннабиса в медицинских целях здесь было разрешено в 2001 году, его здесь производят по специальной лицензии.
Легализация марихуаны остается спорной темой. Принятая в 1961 году Единая конвенция о наркотических средствах, которую подписали 186 стран, допускает производство каннабиса, однако определяет конкретные меры по контролю над его производством и оборотом.
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