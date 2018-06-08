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Трамп обрушился на Трюдо и Макрона за создание торговых барьеров
08:28 08.06.2018 |
Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров всего за день до личной встречи с обоими лидерами на саммите G7.
"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США - 151 миллиард долларов (в год - ред.), а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", - написал Трамп в Twitter.
"Премьер-министр Трюдо так возмущен, упоминает о связях между США и Канадой на протяжении многих лет и обо всем таком прочем... но он не упоминает о том факте, что они с нас берут (ввозные пошлины) 300% на молочные продукты, вредя тем самым нашим фермерам и убивая наше сельское хозяйство!" - написал Трамп.
Ранее Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.
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