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WSJ: Путин просил Курца организовать встречу с Трампом в Вене
07:55 08.06.2018 |
Президент России Владимир Путин просил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с участием президента США Дональда Трампа в Вене. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейского чиновника.
Тема встречи Путина и Трампа поднималась во время визита президента РФ в Вену 5 июня и Курц просьбу Путина принял, пообещав передать ее Трампу, пишет WSJ. Вена заявляла о своей готовности организовать встречу президентов РФ и США, подтвердили в Белом доме. По данным WSJ, Путин не хочет проводить этот саммит в Вашингтоне и предпочел бы нейтральное место.
Встреча Путина и Трампа до сих пор не была организована из-за политической нестабильности в США и недостаточной инициативы Вашингтона, считают в Кремле. На вопрос журналиста ORF о причинах того, почему саммит все еще не состоялся, российский президент во время интервью в Вене предложил "спросить коллег в США".
Трамп положительно относится к возможности прямого диалога с Путиным. "Что касается потенциальной встречи - когда придет время, о ней объявят", - говорит посол США в РФ Джон Хантсман.
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