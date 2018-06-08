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Аргентина и МВФ договорились о выделении кредита на $50 млрд - фонд
07:49 08.06.2018 |
Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились в четверг о выделении стране кредита в размере 50 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
Эти средства выделяются на срок в три года.
В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.
Как отметил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр экономики Аргентины Николас Духовне, условия предоставления кредита "стенд-бай" предполагают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, в 2020 году - 13%, а в 2021 году - 9%.
"Мы уверены, что (экономика) Аргентины продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит, наш рост будет меньше (прогнозируемого), и будет немного больше инфляции", - заявил Духовне. Пресс-конференция транслировалась в социальных сетях.
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