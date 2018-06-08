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Французские депутаты запретили школьникам пользоваться смартфонами
23:43 07.06.2018 |
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий учащимся начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами.
Инициатором законы выступило министерство образования страны: там полагают, что в результате дети станут будут уделять занятиям больше внимания, а кроме того, это поможет в борьбе с травлей школьников в интернете и просмотром порнографии.
Критики закона, однако, утверждают, что запрет будет практически невозможно воплотить в жизнь и контролировать его исполнение. Парламентская оппозиция называет законопроект пиар-ходом властей.
Президент Франции Эммануэль Макрон обещал ввести такой запрет в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году.
Депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за законопроект простым поднятием рук. Теперь документ должен утвердить сенат.
Согласно законопроекту, дети в возрасте до 15 лет включительно должны будут держать свои смартфоны подальше от глаз, находясь в здании школы или на ее территории.
Министр образования Жан-Мишель Бланке назвал документ "законом для XXI века, законом эпохи цифровой революции".
"Будучи открытыми технологиям будущего, мы не должны слепо соглашаться со всеми их возможными применениями", - сказал он в Национальной ассамблее.
При принятии в законопроект была внесена поправка, согласно которой учителя также должны убирать свои телефоны подальше, находясь на территории школы в рабочее время.
Если законопроект будет одобрен сенаторами, он вступит в силу уже в сентябре, с начала нового учебного года.
Согласно результатам опроса, проведенного в 2016 году, собственный смартфон есть у 90% школьников в возрасте от 12 до 17 лет.
Учителя регулярно жалуются, что во время уроков школьники отправляют сообщения своим приятелям в мессенджерах или проводят время в соцсетях.
Во Франции использование смартфонов уже запрещено примерно в половине начальных и средних школ (первых в стране более 50 тысяч, вторых - около 7 тысяч), но министры заявляют, что для введения подобных внутренних правил необходима более прочная законодательная основа.
Незадолго до голосования в Национальной ассамблее глава профсоюза директоров школ Филипп Венсен заявил в интервью агентству Франс пресс, что учителя поддерживают эту меру, так как она, по его словам, "укрепит процесс обучения".
Законопроект не уточняет, какое именно наказание может быть применено к нарушителям, а адвокаты уже заявляют, что у учителей нет права отбирать у учеников принадлежащие им вещи, если те не представляют угрозы.
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