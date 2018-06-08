В США появится крупнейший в мире майнинг-центр

Американская майнинг-компания Coinmint инвестирует $700 млн в бывший алюминиевый завод в Массене на северо-востоке США, чтобы создать крупнейший в мире центр по добыче биткоина площадью в 5,2 тысяч га. Об этом сообщает CNBC.

Производственная мощность будущего центра составит 435 МВт. Coinmint обещает создать в городе примерно 150 новых рабочих мест.

Как утверждает технический директор Coinmint Приер Лири, в Массене находятся дешевые источники электроэнергии, в частности гидроэлектростанции и ветрогенераторы.

Также он отметил, что каждый компьютер для майнинга расходует 1400 Вт, что сравнимо с энергопотреблением одного фена. Кроме того, нежаркий климат города позволит снизить затраты на системы охлаждения оборудования.