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Турецкая лира укрепилась к доллару после решения ЦБ Турции по ставке
17:09 07.06.2018 |
Центральный банк Турции объявил о новом повышении ставки окна поздней ликвидности с 16,5% до 17,75%, что укрепило турецкую лиру с 4,58 до 4,45 за доллар, свидетельствуют данные торгов.
Как объявил ЦБ Турции, решение о повышении ставки было принято на заседании комитета банка по монетарной политике, которое стало последним перед намеченными на 24 июня президентскими и парламентскими выборами в стране. Ставка окна поздней ликвидности представляет собой механизм кредитования ЦБ Турции, позволяющий банкам воспользоваться избыточной ликвидностью на конец дня.
Центральный банк Турции 23 мая уже объявлял о повышении ставки окна поздней ликвидности с 13,5% до 16,5%, что остановило падение курса турецкой лиры, который ранее упал до исторического минимума, достигнув 4,93 лиры за доллар.
За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Только за май она обесценилась по отношению к этим валютам на 15%.
Резкое падение курса турецкой национальной валюты в мае эксперты связывали c заявлением международного рейтингового агентства Fitch, которое выразило опасение в связи с намерением президента Турции Тайипа Эрдогана в случае победы на президентских выборах ужесточить контроль над экономикой.
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