Еврокомиссия разрешила компаниям ЕС игнорировать санкции США против Ирана

Европейская комиссия в среду, 6 июня, позволила европейским компаниям игнорировать американские санкции против Ирана.

Комиссия утвердила обновленный Устав о блокировке и мандат внешнего кредитования Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках мероприятий на защиту европейских компаний против санкций США, передает Deutsche Welle.

"Эти меры направлены на защиту интересов компаний из стран ЕС, которые инвестируют в Иран", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Теперь Европарламент и Совет ЕС будут иметь два месяца для высказывания возможных возражений против этих изменений, прежде чем они наберут силу. Если никаких возражений не будет, то нормы вступят в силу в начале августа.

Одновременно ЕИБ заявил, что не может игнорировать американские санкции против Ирана. "Предпосылкой бизнес-модели является то, что банк должен оставаться надежным учреждением на международных рынках капитала, и это будет несовместимо с игнорированием возможных санкций против Ирана", - сообщил представитель банка, передает агентство Reuters.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность введения санкций против европейских компаний в связи с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Однако, посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан заявил, что страны ЕС разработают ответные меры на возможные санкции со стороны США.

Трамп со времени избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении "духа" этой сделки, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовывать программу по разработке баллистических ракет.

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многосторонней ядерной сделки с Ираном.

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.