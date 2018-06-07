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Меркель: Евросоюз должен стать постоянным членом СБ ООН
09:45 07.06.2018 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала добиваться предоставления Евросоюзу статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заменив тем самым членство отдельных государств - Франции и Великобритании. "Во времена, в которые мы живем, европеизация мест (в СБ ООН. - Ред.) была бы бесценной", - уверена она. Об этом глава германского правительства заявила вечером 6 июня, выступая с программной речью в Мюнхене на заседании фракции Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте.
На фоне того, как президент США Дональд Трамп разрушает сложившийся после Второй мировой войны миропорядок, Европейский Союз должен стать более сплоченным и не останавливаться в своем развитии, считает Меркель. Разногласия с США в НАТО, выход Трампа из Парижского соглашения по климату и из сделки с Ираном, а также конфликт вокруг трансатлантического торгового сотрудничества - все это свидетельствует о реорганизации мирового порядка. В такой ситуации ЕС должен найти для себя новую и более решительную роль, уверена канцлер. "Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна и действовать, как глобальный игрок", - подчеркнула она, добавив, что такая позиция требует больших усилий, смелости и решительности, а также финансовых вложений.
Меркель за радикальные реформы в ЕС
По мнению Меркель, сообществу европейских государств следует провести радикальные реформы - во внешней и экономической политике, а также политике в отношении беженцев. "Если нам не найти общий ответ на вызовы нелегальной миграции, под вопросом окажутся устои Европейского Союза", - подчеркнула она и вновь призвала создать в ЕС единообразную систему предоставления убежища, а также в среднесрочной перспективе - европейское ведомство по делам беженцев.
Чтобы добиться устойчивого сокращения иммиграционных потоков в Европу, недостаточно работы европейской пограничной охраны и соглашений о сотрудничестве с третьими странами, указала далее канцлер ФРГ. "Нам необходимо работать над устранением причин бегства и предоставить шансы на развитие стран исхода", - заявила она.
Институциональные реформы
По словам канцлера ФРГ, необходимо также реформировать организационную структуру ЕС. В частности, глава германского правительства призвала сконцентрировать работу Европарламента в брюссельской штаб-квартире и отказаться от проведения ежемесячных пленарных заседаний в Страсбурге, обходящихся европейскому бюджету в многомиллионные суммы. Меркель предложила реформировать систему выборов в Европарламент, создав в будущем транснациональные списки кандидатов, по которым голосовали бы все европейцы.
Кроме того, глава германского правительства призвала создать европейский совет безопасности в составе десяти членов, меняющихся по ротационному принципу. Совет мог бы принимать быстрые решения в сфере внешней политики и политики безопасности. По ее мнению, необходимо также сократить состав Еврокомиссии.
Таким образом, в своей программной речи Меркель поддержала ряд идей, с которыми ранее выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, поставив при этом собственные акценты, отмечает агентство dpa. На трехдневном заседании в Мюнхене руководство Европейской народной партии (объединение консервативных партий стран ЕС в Европарламенте. - Ред.) намерено выработать политическую линию на ближайшие месяцы.
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