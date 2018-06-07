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Канадский премьер не согласен заменить NAFTA двусторонним торговым соглашением с США
09:03 07.06.2018 |
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду заявил о неприятии замены в перспективе Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) на двусторонний торговый пакт с США.
"По разным поводам нам приходилось слышать, как президент (США Дональд Трамп - ИФ) говорил о заинтересованности... в двустороннем соглашении вместо трехстороннего NAFTA, что у нас есть сейчас", - приводят его слова западные СМИ.
"Позиция Канады заключается и всегда будет заключаться в том, что трехсторонний подход в самом деле лучше и для Канады, и для Мексики, и для США", - добавил премьер.
Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на экономического советника президента США Ларри Кудлоу, что Д.Трамп склоняется к варианту с переговорами по отдельности с Канадой и Мексикой с целью урегулирования торговых разногласий.
Пересмотр или отказ от NAFTA - одно из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, соглашение в его нынешнем виде невыгодно для США.
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