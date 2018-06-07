Финансовые новости
- |
- 07.06.18
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Правительство Испании сменилось - проблем прибавилось
23:07 06.06.2018 |
Состав нового правительства Испании объявлен в Мадриде в среду вечером, 6 июня. Его сформировала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), по инициативе которой 1 июня парламент объявил вотум недоверия правительству консервативной Народной партии (НП). Новый кабинет обещает проводить прогрессивную социально-экономическую политику и вести переговоры со сторонниками независимости Каталонии.
Политические силы, поддержавшие вотум недоверия, включая левых популистов из партии "Подемос", а также баскских и каталонских сепаратистов, намерены использовать ситуацию в своих интересах. Ведь без них правительство социалистов не сможет провести через парламент ни одно решения: у ИСРП лишь 84 депутатских мандата из 350. В этой связи наблюдатели не прочат новому кабинету министров долгой и спокойной жизни.
Планы правительства меньшинства
Председателем правительства стал генеральный секретарь ИСРП Педро Санчес, 46-летний экономист, никогда до сих пор не занимавший государственных постов, как и большинство из 17 членов его кабинета. 11 из них - женщины. Самым опытным является министр иностранных дел Жозеп Боррель. В свое время он сменил несколько министерских портфелей, а в 2004-2007 годах был председателем Европарламента. В те же годы работала министром культуры и новый вице-премьер Кармен Кальво. Небольшой сенсацией стало назначение министром науки и инноваций астронавта Педро Дуке. Он проходил подготовку в Звездном городке под Москвой и дважды летал в космос.
Социалисты обещают отменить экономические реформы, проведенные правительством НП под эгидой Евросоюза, поскольку, по их мнению, они ущемляют интересы трудящихся. Новые власти Испании планируют поднять зарплату и пособия по безработице, обеспечить нелегальных иммигрантов бесплатным медобслуживанием. Власти хотят увеличить число студенческих стипендий, ассигнования на науку и современные технологии, закрыть атомные электростанции и спонсировать альтернативную энергетику. Они намерены позаботиться о капиталовложениях в строительство инфраструктуры, выделить регионам дополнительно 20 миллиардов евро и так далее. И все это за счет повышения налогов на состоятельных людей, на банки, на предприятия и на сделки с акциями.
Популисты требуют денег
Санчес предложил партии "Подемос" (71 место в парламенте) заключить, как он выразился, "альянс лево-прогрессивных сил" и даже пообещал назначить ее деятелей руководителями министерских департаментов. Однако левые популисты отнеслись к предложениям лидера социалистов сдержанно, поскольку, по их мнению, все они носят общий, а не конкретный характер.
Второе лицо в "Подемос" Пабло Эченике назвал условия, при которых его партия окажет поддержку социалистам в ближайшие недели: правительство должно незамедлительно увеличить пенсии по старости и пособия для отцов по уходу за новорожденными, на что требуется 4,5 миллиарда евро.
В качестве условий дальнейшей поддержки "Подемос" выдвигает разработку "совместной политической программы", предусматривающей, в частности, демонтаж существующей политической системы, национализацию банков и промышленных предприятий.
Каталонский тупик
Сдержанно отнесся к обещанию Санчеса начать политический диалог и глава Каталонии Жоаким Торра. Сепаратисты из Демократической европейской каталонской партии и Левые республиканцы, имеющие 17 депутатов в центральном парламенте, готовы на первых порах поддержать Санчеса. Но только в том случае, если он согласится вести переговоры об отделении Каталонии, заявил Торра.
Никакая другая повестка дня переговоров, предлагаемых правительством, сепаратистов не устраивает. Торра не скрывает, что в случае отказа Санчеса говорить о независимости, он намерен решать вопрос о выходе Каталонии из состава Испании в одностороннем порядке.
Ну, а баски, представленные семью депутатами, обусловили свою поддержку социалистов крупными финансовыми выплатами в региональный бюджет. Они также требуют освобождения или улучшения условий содержания в тюрьмах нескольких сотен осужденных боевиков из террористической группировки ЭТА.
Нестабильное и непродолжительное правление
"Нынешнее состояние испанской экономики не позволяет увеличивать госрасходы ни на один евро", - заявил в беседе с DW профессор экономики Мадридского университета Рамон Гомес Монкада. По его словам, национальная экономика еще крайне слаба и не оправилась от кризиса 2008-2014 годов. Такая мера, как повышение налогов, по словам профессора, отрицательно скажется на деловой активности в стране. Испания вновь, как в конце прошлого десятилетия, окажется на пороге дефолта и "столкнется с массовой безработицей", прогнозирует эксперт.
Аналогичную точку зрения выразил в интервью DW и сотрудник столичного Центра политических исследований Давид Мартинес Арсе. Он полагает, что Санчесу не удастся выполнить ни свою социальную программу, ни "купить" лояльность популистов. А любые уступки сепаратистам "чреваты скандалом в рядах самих социалистов", большинство которых не допускает раздела Испании. Следует также учесть, что и Народная партия (137 депутатов), и либеральная партия "Граждане" (32 депутата) намерены оказывать социалистам "жесткую оппозицию в парламенте". "Правление социалистов, не имеющих достаточной поддержки, может оказаться нестабильным и коротким", - резюмировал политолог.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отставка министра финансов может привести к задержке транша МВФ - банкиры
|Кто возглавит Минфин после Данилюка
|Бюджетный комитет рекомендует Раде уволить Данилюка
|Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Италии утвержден кабинет, выступающий за отмену санкций против РФ
|Правительство Испании сменилось - проблем прибавилось
|Всемирный банк озвучил тревожный прогноз по новому экономическому кризису в мире
|«Четыре по 30»: НАТО планирует концепцию ускоренной боеготовности
|Меркель исключила восстановление России в G8
|Еврокомиссия поддержала введение ответных пошлин на импорт товаров из США на 2,8 млрд евро
Это интересно
|Lenovo Z5: «безрамочность» смартфона оказалась фикцией
|Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8
|Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике