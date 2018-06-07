Правительство Испании сменилось - проблем прибавилось

Премьер-министр Испании Педро Санчес представляет новый состав правительства страны

Состав нового правительства Испании объявлен в Мадриде в среду вечером, 6 июня. Его сформировала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), по инициативе которой 1 июня парламент объявил вотум недоверия правительству консервативной Народной партии (НП). Новый кабинет обещает проводить прогрессивную социально-экономическую политику и вести переговоры со сторонниками независимости Каталонии.

Политические силы, поддержавшие вотум недоверия, включая левых популистов из партии "Подемос", а также баскских и каталонских сепаратистов, намерены использовать ситуацию в своих интересах. Ведь без них правительство социалистов не сможет провести через парламент ни одно решения: у ИСРП лишь 84 депутатских мандата из 350. В этой связи наблюдатели не прочат новому кабинету министров долгой и спокойной жизни.

Планы правительства меньшинства

Председателем правительства стал генеральный секретарь ИСРП Педро Санчес, 46-летний экономист, никогда до сих пор не занимавший государственных постов, как и большинство из 17 членов его кабинета. 11 из них - женщины. Самым опытным является министр иностранных дел Жозеп Боррель. В свое время он сменил несколько министерских портфелей, а в 2004-2007 годах был председателем Европарламента. В те же годы работала министром культуры и новый вице-премьер Кармен Кальво. Небольшой сенсацией стало назначение министром науки и инноваций астронавта Педро Дуке. Он проходил подготовку в Звездном городке под Москвой и дважды летал в космос.

Социалисты обещают отменить экономические реформы, проведенные правительством НП под эгидой Евросоюза, поскольку, по их мнению, они ущемляют интересы трудящихся. Новые власти Испании планируют поднять зарплату и пособия по безработице, обеспечить нелегальных иммигрантов бесплатным медобслуживанием. Власти хотят увеличить число студенческих стипендий, ассигнования на науку и современные технологии, закрыть атомные электростанции и спонсировать альтернативную энергетику. Они намерены позаботиться о капиталовложениях в строительство инфраструктуры, выделить регионам дополнительно 20 миллиардов евро и так далее. И все это за счет повышения налогов на состоятельных людей, на банки, на предприятия и на сделки с акциями.

Популисты требуют денег

Санчес предложил партии "Подемос" (71 место в парламенте) заключить, как он выразился, "альянс лево-прогрессивных сил" и даже пообещал назначить ее деятелей руководителями министерских департаментов. Однако левые популисты отнеслись к предложениям лидера социалистов сдержанно, поскольку, по их мнению, все они носят общий, а не конкретный характер.

Второе лицо в "Подемос" Пабло Эченике назвал условия, при которых его партия окажет поддержку социалистам в ближайшие недели: правительство должно незамедлительно увеличить пенсии по старости и пособия для отцов по уходу за новорожденными, на что требуется 4,5 миллиарда евро.

В качестве условий дальнейшей поддержки "Подемос" выдвигает разработку "совместной политической программы", предусматривающей, в частности, демонтаж существующей политической системы, национализацию банков и промышленных предприятий.

Каталонский тупик

Сдержанно отнесся к обещанию Санчеса начать политический диалог и глава Каталонии Жоаким Торра. Сепаратисты из Демократической европейской каталонской партии и Левые республиканцы, имеющие 17 депутатов в центральном парламенте, готовы на первых порах поддержать Санчеса. Но только в том случае, если он согласится вести переговоры об отделении Каталонии, заявил Торра.

Никакая другая повестка дня переговоров, предлагаемых правительством, сепаратистов не устраивает. Торра не скрывает, что в случае отказа Санчеса говорить о независимости, он намерен решать вопрос о выходе Каталонии из состава Испании в одностороннем порядке.

Ну, а баски, представленные семью депутатами, обусловили свою поддержку социалистов крупными финансовыми выплатами в региональный бюджет. Они также требуют освобождения или улучшения условий содержания в тюрьмах нескольких сотен осужденных боевиков из террористической группировки ЭТА.

Нестабильное и непродолжительное правление

"Нынешнее состояние испанской экономики не позволяет увеличивать госрасходы ни на один евро", - заявил в беседе с DW профессор экономики Мадридского университета Рамон Гомес Монкада. По его словам, национальная экономика еще крайне слаба и не оправилась от кризиса 2008-2014 годов. Такая мера, как повышение налогов, по словам профессора, отрицательно скажется на деловой активности в стране. Испания вновь, как в конце прошлого десятилетия, окажется на пороге дефолта и "столкнется с массовой безработицей", прогнозирует эксперт.

Аналогичную точку зрения выразил в интервью DW и сотрудник столичного Центра политических исследований Давид Мартинес Арсе. Он полагает, что Санчесу не удастся выполнить ни свою социальную программу, ни "купить" лояльность популистов. А любые уступки сепаратистам "чреваты скандалом в рядах самих социалистов", большинство которых не допускает раздела Испании. Следует также учесть, что и Народная партия (137 депутатов), и либеральная партия "Граждане" (32 депутата) намерены оказывать социалистам "жесткую оппозицию в парламенте". "Правление социалистов, не имеющих достаточной поддержки, может оказаться нестабильным и коротким", - резюмировал политолог.