​Всемирный банк озвучил тревожный прогноз по новому экономическому кризису в мире

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует наступление глобального экономического катаклизма, сравнимого с кризисом 2008 года, в результате повышения крупнейшими странами импортных пошлин на товары.

Об этом говорится в отчете банка.

В своем докладе "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects), опубликованном во вторник, 5 июня, Всемирный банк предупреждает о том, что массовое повышение пошлин может сократить глобальную торговлю до уровня 2008 года. В случае такого развития событий с экономическими проблемами столкнутся не только развивающиеся рынки, но и страны с устойчивой экономикой.

ВБ предупреждает, что одновременное повышение пошлин крупнейшими странами мира будет иметь серьезные неблагоприятные последствия для глобальной торговли.

"Стремительный рост тарифов до разрешенных законом ставок может привести к сокращению глобальных торговых потоков на 9%, что сопоставимо с падением в период мирового финансового кризиса в 2008-2009 годов", - говорится в документе.