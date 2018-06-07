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Всемирный банк озвучил тревожный прогноз по новому экономическому кризису в мире
22:59 06.06.2018 |
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует наступление глобального экономического катаклизма, сравнимого с кризисом 2008 года, в результате повышения крупнейшими странами импортных пошлин на товары.
Об этом говорится в отчете банка.
В своем докладе "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects), опубликованном во вторник, 5 июня, Всемирный банк предупреждает о том, что массовое повышение пошлин может сократить глобальную торговлю до уровня 2008 года. В случае такого развития событий с экономическими проблемами столкнутся не только развивающиеся рынки, но и страны с устойчивой экономикой.
ВБ предупреждает, что одновременное повышение пошлин крупнейшими странами мира будет иметь серьезные неблагоприятные последствия для глобальной торговли.
"Стремительный рост тарифов до разрешенных законом ставок может привести к сокращению глобальных торговых потоков на 9%, что сопоставимо с падением в период мирового финансового кризиса в 2008-2009 годов", - говорится в документе.
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