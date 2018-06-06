Меркель исключила восстановление России в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не видит в обозримом будущем возможностей возвращения к формату "большой восьмерки" с участием России. "Аннексия Крыма была явным нарушением международного права", поэтому решение исключить РФ из встреч крупнейших индустриальных государств было правильным, указала она в среду, 6 июня, в Берлине, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

Глава немецкого правительства подчеркнула необходимость продолжения интенсивного диалога по международным вопросам, в том числе с РФ. "Я за переговоры с Россией, но с учетом имеющихся у нас разногласий", - отметила Меркель, сославшись при этом на состоявшийся в мае "долгий и подробный" разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Регулярные контакты с российской стороной проходят также в формате G20, заявила Ангела Меркель. По словам канцлера, она согласовывает многие шаги в международной политике, в том числе политику в отношении РФ, с партнерами, прежде всего с Францией.

Тяжелый саммит G7

Одновременно Меркель сообщила, что ожидает тяжелых переговоров на саммите G7 8-9 июня в Квебеке. Она напомнила о конфликте с США, касающемся, в частности, вопросов защиты климата, выхода Вашингтона из соглашения с Ираном, а также американских пошлин на сталь и алюминий. По ее словам, проект итогового заявления саммита до сих пор не готов. "Над ним еще работают", - добавила Ангела Меркель, оставив открытым вопрос, можно ли вообще ждать совместного заявления по итогам саммита.

В рамках проводимого регулярно опроса членов правительства в бундестаге на вопросы впервые ответила сама канцлер ФРГ. Ее опрос был утвержден в рамках коалиционного договора между консервативным блоком ХДС/ХСС и социал-демократами и будет проводиться трижды в год.