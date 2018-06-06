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Всемирный банк предупредил о рисках новой глобальной рецессии
12:59 06.06.2018 |
Мировая экономика в 2018 году сохранит темп роста на уровне 3,1%, но в будущем она может начать постепенное снижение - до 3% в 2019 году и 2,9% - в 2020 году. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка (ВБ).
В документе отмечается, что экономика развитых стран в 2018 году вырастет на 2,2%, однако в дальнейшем их экономический рост замедлится до 2% в 2019 году и 1,7% - в 2020.
При этом темп экономического роста в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком составит 4,5% в 2018 году и увеличится до 4,7% в следующие 2 года.
Авторы доклада указывают, что с одной стороны мир в настоящее время смог оправится от последствий глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, но за последние полвека, глобальные рецессии происходят примерно каждый десять лет - 1975, 1982, 1991 и 2009 года. "Прошло как раз десять лет от последнего кризиса". - констатировал и.о. главного экономиста ВБ Шантаянан Девараджан.
По прогнозам ВБ, вероятность снижения мирового экономического роста в 2019 году составляет 21%, повышения - 16%.
Основными причинами такого сценария экономисты называют "протекционистские угрозы", дефолт по долговым обязательствам или "внезапное ужесточение денежно-кредитной политики в США, ведущее к скачку процентных ставок". Среди других рисков банк называет завышенные цены активов в результате долгого периода сверхнизких ставок. "Сверх завышенные цены делают глобальные финансовые рынки более уязвимыми к резким коррекциям цен", поясняет Девараджан. Также к рискам относят эскалацию торговых войн между США и Китаем, неопределенность политической ситуации на Корейском полуострове, напряженность на Ближнем Востоке, а также антиглобалистские настроения в мировом обществе и растущее влияние популистских сил.
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