Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, оказавшись на 154-м месте в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index). Исследование было опубликовано в среду, 6 июня, Институтом экономики и мира (IEP). По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация, по сравнению с РФ, сложилась лишь в девяти странах - Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

Украина на две строки выше России

"Очень низкую" оценку получила также Украина (152-я строчка) и еще пять государств - Нигерия, Турция, Северная Корея, Пакистан и Судан. При этом за последний год Россия опустилась в рейтинге на одну строчку, Украина поднялась на две позиции. Беларусь (101-я строка) и почти все центральноазиатские страны получили "среднюю" оценку, Казахстан (70-е место) - "высокую".

Наиболее миролюбивыми государствами ("очень высокая" оценка) признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Германия, как и в 2017 году, оказалась на 17-й позиции, уступив также Швеции, Финляндии и Норвегии.

Безопасность, участие в конфликтах, милитаризация

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". В первой категории, в частности, обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

В общем и целом уровень миролюбия на планете снизился, при этом негативная тенденция продолжается четвертый год подряд, заявил DW основатель и директор IEP Стив Киллели. В 92 странах ситуация, по сравнению с 2017 годом, ухудшилась, в 71 стране - улучшилась. По словам Киллели, наименее мирными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка.

Расходы на вооружение в мире снижаются

Кроме того, в исследовании указывается, что Германия, США, Китай, Франция и Россия являются крупнейшими экспортерами оружия. На счету этих пяти государств - 75 процентов всего экспортируемого оружия в мире.

Несмотря на дискуссии в Европе об увеличении расходов на вооружение, глобальная тенденция идет в обратную сторону, отметил Киллели. "За прошедшие десять лет 104 страны снизили расходы на вооружение в соотношении к ВВП, 115 стран сократили численность своих армий", - указал глава IEP.