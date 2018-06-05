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Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
11:28 05.06.2018 |
Прокурор штата Вашингтон заявил в понедельник, что подал в суд на Facebook и родительскую компанию Google - Alphabet, обвинив их в нарушении закона о финансировании избирательной кампании, не предоставив общественности информации о том, кто являлся покупателем предвыборной рекламы.
Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон, опубликовавший копии судебных исков против Facebook и Google на своем веб-сайте заявил, что будет добиваться взыскания штрафов с компаний штрафы против компаний и судебного решения, требующего соблюдения законодательства штата.
Директор по управлению продуктами компании Facebook Роб Лезерн заявил, что надеется на скорейшее разрешение проблемы.
Прокуратура штата Вашингтон неоднократно добивалась взыскания штрафов за нарушение закона о финансировании избирательной кампании.
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