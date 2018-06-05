Финансовые новости
- |
- 05.06.18
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕС должен нарастить потребление электроэнергии до 60% для достижения целей Парижского соглашения
08:04 05.06.2018 |
По данным исследования Eurelectric, презентация которого состоялась 4 июня в Любляне (Словения), существует тесная связь между электрификацией промышленности, транспорта и других сфер с декарбонизацией экономики.
Исследование охватывает 100% конечного потребления энергии ЕС. «Для того, чтобы ЕС достиг уровня сокращения выбросов на 95% к 2050 г., предполагаемых Парижским климатическим соглашением, электричество должно покрыть не менее 60% конечного потребления энергии. Это потребует 1,5% роста потребления электроэнергии в ЕС в годовом исчислении», - говорится в сообщении Eurelectric.
Также отмечается, что полная декарбонизация ЕС к 2050 г. потребует доли электрификации 63% в транспорте и зданий, а также 50% в промышленном потреблении.
Eurelectric - отраслевая ассоциация, представляющая общие интересы электроэнергетических компаний на общеевропейском уровне. Объединяет 3500 компании по всей Европе с общим оборотом €200 млрд. Работа ассоциации охватывает все основные проблемы сектора: от производства электроэнергии и трейдинга, до распределительных сетей, клиентского сервиса, защиты окружающей среды и устойчивого развития.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии
|Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
|Минфин проверит законность получения субсидий
|Квартиры в Украине продолжат дешеветь, но очень медленно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии
|Премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России
|Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Суд в Нидерландах арестовал активы Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате Нафтогазу $2,6 млрд
|ЕС должен нарастить потребление электроэнергии до 60% для достижения целей Парижского соглашения
Это интересно
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»
|Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья
|Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора
|Volkswagen намерен открыть в Китае три новых автозавода
|Xiaomi представила оболочку MIUI 10
|В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля
|Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера