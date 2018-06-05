ЕС должен нарастить потребление электроэнергии до 60% для достижения целей Парижского соглашения

По данным исследования Eurelectric, презентация которого состоялась 4 июня в Любляне (Словения), существует тесная связь между электрификацией промышленности, транспорта и других сфер с декарбонизацией экономики.

Исследование охватывает 100% конечного потребления энергии ЕС. «Для того, чтобы ЕС достиг уровня сокращения выбросов на 95% к 2050 г., предполагаемых Парижским климатическим соглашением, электричество должно покрыть не менее 60% конечного потребления энергии. Это потребует 1,5% роста потребления электроэнергии в ЕС в годовом исчислении», - говорится в сообщении Eurelectric.

Также отмечается, что полная декарбонизация ЕС к 2050 г. потребует доли электрификации 63% в транспорте и зданий, а также 50% в промышленном потреблении.

Eurelectric - отраслевая ассоциация, представляющая общие интересы электроэнергетических компаний на общеевропейском уровне. Объединяет 3500 компании по всей Европе с общим оборотом €200 млрд. Работа ассоциации охватывает все основные проблемы сектора: от производства электроэнергии и трейдинга, до распределительных сетей, клиентского сервиса, защиты окружающей среды и устойчивого развития.