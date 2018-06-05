США принуждает ZTE к выплате $1,7 млрд и масштабной кадровой перестановке

Претензии властей США к компании ZTE, обусловленные нарушением действующего торгового эмбарго, обернулись серьёзными последствиями для китайского производителя - запретом на сотрудничество с американскими фирмами. Продолжительные прения и последующий конструктивный подход для скорейшего урегулирования конфликта принесли свои плоды: руководство ZTE заявило о снятии с них санкций и возобновлении партнёрских отношений. Тем не менее определиться с окончательными условиями «мирового соглашения» сторонам по-прежнему не удалось.

Первоначальная информация об успехах руководства ZTE в переговорах с представителями Торгового комитета США имела ряд неточностей. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) был вынужден лично прокомментировать ситуацию, чтобы опровергнуть сведения о договорённости с ZTE.

Трамп уточнил, что руководство китайской компании предпринимает верные шаги и движется в правильном направлении, но это вовсе не означает, что США готовы идти на уступки. Позиция американской стороны в урегулировании вопроса - жёсткая, однозначная и непоколебимая. По мнению Дональда Трампа ZTE обязана согласиться на все условия, выдвигаемые Торговым комитетом. В противном случае китайские разработчики будут вынуждены обходиться без американской продукции в течение следующих семи лет.

Инсайдеры утверждают, что в адрес ZTE поступило предложение о возмещении американской стороне суммы уже в $1,7 млрд, хотя первоначально установленный размер денежной компенсации не превышал и $1 млрд. Тот же источник утверждает, что в дополнение к предлагаемому штрафу ZTE будет вынуждена провести радикальные перестановки в совете директоров, сместить с занимающих должностей сотрудников на всех ответственных постах, а также нанять подрядчика, который отслеживал бы всю торговую деятельность ZTE во избежание повторных нарушений. Учитывая тот факт, что примерно 25-30 % комплектующих и оборудования китайский производитель закупает в США, то отказ от выполнения перечисленных требований может обернуться миллиардными убытками в будущем.