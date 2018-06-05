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Спецпрокурор США Мюллер обвинил Манафорта в давлении на свидетелей
07:50 05.06.2018 |
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы президента США, в понедельник, 4 июня, обвинил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в давлении на свидетелей. По данным спецпрокурора, Манафорт и один из его помощников "неоднократно" пытались установить контакт с двумя свидетелями - в частности, по телефону и с помощью мессенджера. Имена свидетелей, как и помощника, не разглашаются (в судебных документах помощника Манафорта называют "персоной А").
Мюллер обратился к представителю окружного суда США в округе Колумбия с просьбой отозвать решение о домашнем аресте Манафорта, поскольку экс-глава предвыборного штаба Трампа нарушил условия своего содержания.
Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.
В феврале нынешнего года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказывается признать свою вину.
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