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Иран намерен увеличить объем обогащения урана
07:45 05.06.2018 |
Иран намерен приступить к увеличению объема обогащения урана, заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. По его словам, соответствующее письмо во вторник, 5 июня, будет передано в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Иран также способен ускорить производство центрифуг, требуемых для обогащения.
Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе телевизионного выступления заявил, что Иран не станет ограничивать свою ракетную программу. По его словам, Тегеран не намерен одновременно "терпеть санкции и ограничения в ядерной сфере". Хаменеи также сообщил о подготовке к наращиванию объема обогащения урана в пределах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП).
Выход США из атомного соглашения
В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВДП, заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране.
Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе. В то же время в иранском МИДе сообщили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений".
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