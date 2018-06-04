В США было найдено оборудование для хищения данных работников Белого дома

В США неизвестные злоумышленники прослушивали смартфоны сотрудников Белого дома, используя поддельную башню сотовой связи.

Как следует из опубликованного сенатором Роном Уайденом (Ron Wyden) письма, полученного им от Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, для хищения данных преступники проэксплуатировали уязвимость в системе ОКС-7 и разместили аппаратуру, похожую на устройство для отслеживания мобильных телефонов Stingray. Данное оборудование маскируется под вышку сотовой связи и подключается к телефонам, позволяя собирать уникальные идентификационные номера и, потенциально, прослушивать переговоры.

Как отметили представители МВБ, в настоящее время нельзя точно сказать, кто именно стоит за установкой аппаратуры.

«Известие о возможном иностранном Stingray возле Белого дома вызывает серьезную обеспокоенность, особенно после сообщений, что президент даже не использует безопасный телефон для защиты своих звонков», - заявил Уайден.

Напомним, ранее правительство США обсуждало возможность запрета использования персональных мобильных телефонов сотрудниками Белого дома в рабочее время. Инициатором запрета выступил глава аппарата Белого дома Джон Келли (John F. Kelly), чей персональный мобильный телефон ранее был скомпрометирован хакерами.