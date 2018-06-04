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В парламенте Великобритании призвали исключить РФ из Интерпола
15:16 04.06.2018 |
Парламентарии Великобритании попросили главу Министерства внутренних дел Саджида Джавида вмешаться в "злоупотребление" Россией Интерполом за преследование "известного критика Владимира Путина", основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Об этом пишет The Telegraph.
Парламентская межпартийная группа (в которую входит председатель комитета по иностранным делам, консерватор Том Тугендхат) призвала главу МВД посодействовать в прекращении доступа Москвы к базе данных международной организации уголовной полиции.
В письме к главе МВД говорится, что участие России в системе Интерпола позволило ей неоднократно требовать ареста Браудера.
Обращение было составлено после того, как Браудер на прошлой неделе был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России. Через несколько минут его отпустили, поскольку выяснилось, что ордер на арест, выданный российскими властями за уклонение от уплаты налогов, был юридически недействительным. Браудер приехал в Испанию по запросу испанского суда, чтобы дать показания против россиян, обвиняемых в отмывании денег. Как оказалось, Интерпол вообще не давал ордера на арест.
После ареста Браудера министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москве следует сосредоточиться на привлечении к ответственности виновных в гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.
Российские власти обвиняют главу фонда Hermitage Capital в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Он был заочно арестован.
Россия неоднократно направляла в Интерпол запросы о задержании Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным.
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