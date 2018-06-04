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Кипрские банки закроют счета офшорных компаний
08:11 04.06.2018 |
Центральный банк Кипра разослал кипрским коммерческим банкам циркуляр, предписывающий закрыть счета офшорных компаний. Об этом в своей колонке в издании Forbes, вышедшей в субботу, 2 июня, написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров.
Это решение кипрский Центробанк принял после майского визита в страну уполномоченных представителей министерства финансов США, пишет Захаров. Именно США настаивают на мерах, препятствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также ведению бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США.
Между тем за последние три года Bank of Cyprus и так закрыл или заморозил 5359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 миллиарда евро и существенно сократив свои доходы и прибыль. С 2015 по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60 процентов, пишет Захаров.
Целью вмешательства США на Кипре и в других странах является перевод национальных банковских систем на преимущественное обслуживание своих национальных резидентов. А если банковские системы продолжат обслуживать иностранцев, то они не должны являться токсичными с точки зрения санкционной политики именно США, и их число должно быть относительно невысоким.
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